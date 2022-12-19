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Из-за ослабления рубля автомобили в РФ могут подорожать на 10-20%

УрБК, Москва, 04.07.2023. Автомобили российского производства в ближайшие месяцы могут подорожать на 10% из-за роста курса иностранных валют, импортные машины — до 20%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на оценки экспертов.

Так, директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов отметил, что новые партии импортных автомобилей будут стоить дороже.

«По причине колебания курса валют следующие автомобили, которые поступят в дилерские центры, будут стоить дороже на 15-20%», — отметил эксперт.

Он также добавил, что из-за ослабления рубля вырастет и стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту.

В свою очередь, независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отметил, что отечественные авто меньше зависят от курса валют, однако рост цен ожидается и здесь.

«Есть вероятность, что летом новые автомобили прибавят в стоимости примерно 10%, если текущие курсы не стабилизируются», — сказал А. Тузов.

Напомним, что за последние полгода курс доллара США на Московской бирже вырос на 25%, евро — на 29%.
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