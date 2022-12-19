Из-за ослабления рубля автомобили в РФ могут подорожать на 10-20%

УрБК, Москва, 19.12.2022. Стоимость новых автомобилей в России с начала 2023 года может вырасти на 10%. Это объясняется ...05.02.2020 За 2019 год новые автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%
УрБК, Москва, 05.02.2020. На российском рынке автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и валютного курса — ...06.07.2017 За последние три года цены на автомобили в России выросли на 45%
С сентября 2014 года по июнь 2017 года цены на новые автомобили в России выросли на 45%. Об этом сообщает «Автостат». ...06.07.2017 За последние три года цены на автомобили в России выросли на 45%
УрБК, Москва, 06.07.2017. С сентября 2014 года по июнь 2017 года цены на новые автомобили в России выросли на 45%. Об ...19.01.2009 Генеральный директор ООО «Страховая компания «Северная казна» Александр Меренков: Стоимость автострахования в 2009 году будет увеличиваться за счет повышения цены на автомобили
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2009. «Мои прогнозы по изменению стоимости автострахования в связи с ростом курса доллара США ...