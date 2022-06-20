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Вчера, 18:01

УПН: Ослабление рубля не повлияет на рынок жилья Екатеринбурга в долгосрочной перспективе

Ослабление курса рубля не повлияет на рынок жилья в долгосрочной перспективе. Некоторые покупатели могут принять решение о том, чтобы побыстрее приобрести жилье, но на глобальную картину это не повлияет. Такой прогноз дал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«Сейчас эмоционально, может быть, какие-то сделки активизируются, но дальше на первый план так или иначе выйдет баланс спроса и предложения. Опыт предыдущих лет показывает, что любые валютные скачки могут изменить практику принятия решений на месяц-два. А дальше влияние факторов становится второстепенным», — рассказал он УрБК.

Изменения цен УПН также не ожидает. Даже если кто-то из продавцов поднимет цены, а кто-то из покупателей ускорит покупку, это не повлияет на показатели рынка в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
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