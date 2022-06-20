УПН: Ослабление рубля не повлияет на рынок жилья Екатеринбурга в долгосрочной перспективе

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Ослабление курса рубля не повлияет на рынок жилья в долгосрочной перспективе. Некоторые ...20.06.2022 УПН: Снижение ставок по льготной ипотеке может кратковременно повысить спрос на новое жилье
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Снижение ставок по льготной ипотеке с 9% до 7% может в краткосрочной перспективе ...18.10.2021 Торфяные пожары могут замедлить темпы строительства жилья в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в ...01.07.2021 Аналитики УПН прогнозируют замедление роста ипотечного рынка
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Рост ипотечного рынка в РФ в ближайшие месяцы замедлится. Об этом написал начальник ...23.08.2018 Девальвация рубля не отражается на рынке недвижимости Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Текущее снижение стоимости рубля оказывает незначительное влияние на рынок недвижимости ...