Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 59 коп.

УрБК, Москва, 11.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 72,74 коп., до 91,11 руб., евро — на 59,28 коп., до 100,49 руб.