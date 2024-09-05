Челябинск занял шестое место рейтинга городов РФ по числу вакансий с предоставлением жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге за январь-июнь 2024 года было опубликовано 12,4 тыс. вакансий с ...28.08.2024 Челябинск вошел в топ-10 рейтинга городов РФ по сроку окупаемости маленьких квартир в новостройках
УрБК, Челябинск, 28.08.2024. В Челябинске квартира площадью до 28 кв. м., приобретенная в новостройке, окупится за 11,9 ...03.07.2024 Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самым дорогим жильем
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Екатеринбург занял пятое место рейтинга среди городов РФ по стоимости квадратного метра ...19.01.2024 Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за квартал выросла на 15%
УрБК, Челябинск, 19.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке по итогам IV квартала составила ...04.12.2023 Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%
УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...