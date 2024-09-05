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05.09.2024

Челябинск занял шестое место рейтинга городов РФ по числу вакансий с предоставлением жилья

УрБК, Челябинск, 05.09.2024. В Челябинске за январь-июнь 2024 года было опубликовано 10 тыс. вакансий с предоставлением жилья. В целом по стране — более 87 тыс. единиц, говорится в совместном исследовании сервиса Яндекс Недвижимость и hh.ru.

С этим результатом столица Южного Урала заняла шестое место рейтинга после Москвы (25 тыс. вакансий с жильем), Московской области (13,7 тыс.), Екатеринбурга (12,4 тыс.), Краснодара (10,6 тыс.) и Казани (10,1 тыс.).

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя цена «квадрата» жилья в новостройках Челябинска в августе составляла порядка 134 тыс. руб., готовых квартир — 95 тыс. руб. Стоимость аренды в столице Южного Урала стартует от 15 тыс. руб. за «однушку», а в среднем по городу составляет 29 тыс. руб. При этом основная доля просмотров объявлений о продаже квартир приходится на жителей Свердловской области (9,6%), Москвы и Московской области (8,8%), Новосибирской области (3,1%) и Башкортостана (2,1%).
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