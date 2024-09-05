Челябинск занял шестое место рейтинга городов РФ по числу вакансий с предоставлением жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге за январь-июнь 2024 года было опубликовано 12,4 тыс. вакансий с ...

Екатеринбург попал в топ-3 рейтинга городов РФ по числу вакансий с предоставлением жилья

УрБК, Челябинск, 28.08.2024. В Челябинске квартира площадью до 28 кв. м., приобретенная в новостройке, окупится за 11,9 ...

Челябинск вошел в топ-10 рейтинга городов РФ по сроку окупаемости маленьких квартир в новостройках

Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самым дорогим жильем

УрБК, Челябинск, 19.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке по итогам IV квартала составила ...

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за квартал выросла на 15%

Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...