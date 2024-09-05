Екатеринбург попал в топ-3 рейтинга городов РФ по числу вакансий с предоставлением жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге за январь-июнь 2024 года было опубликовано 12,4 тыс. вакансий с предоставлением жилья. В целом по стране — более 87 тыс. единиц, говорится в совместном исследовании сервиса Яндекс Недвижимость и hh.ru.



С этим результатом столица Урала заняла третье место рейтинга после Москвы (25 тыс. вакансий с жильем) и Московской области (13,7 тыс.).



По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя цена «квадрата» жилья в новостройках Екатеринбурга в августе составляла порядка 154 тыс. руб., готовых квартир — 116 тыс. руб. Стоимость аренды в столице Урала стартует от 16 тыс. руб. за студию, а в среднем по городу составляет 36 тыс. руб. При этом основная доля просмотров объявлений о продаже квартир приходится на жителей Новосибирской области, Москвы и Челябинска.



Согласно исследованию, в 2024 году россияне продолжают интересоваться жильем вне регионов проживания. При этом работодатели, по статистике сервиса hh.ru, в текущем году нарастили количество вакансий с предоставлением жилья. Так, за год таких предложений по всей России стало на 13% больше. Самые востребованные сферы — строительство и недвижимость, медицина и фармацевтика, промышленное оборудование, металлургия, тяжелое машиностроение, а также услуги для бизнеса. Среди специалистов наибольшим спросом пользуются врачи, разнорабочие, токари, водители и фармацевты.



По словам коммерческого директора Яндекс Недвижимости Евгения Белокурова, развитие инфраструктуры и городской среды в регионах стимулирует интерес россиян к переезду в другие города. Он отмечает, что еще одним таким инструментом можно считать привлекательные условия с точки зрения трудоустройства.