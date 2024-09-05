Екатеринбург попал в топ-3 рейтинга городов РФ по числу вакансий с предоставлением жилья

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Свердловской области спрос на новостройки в 75% случаев приходится на местных ...03.07.2024 Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самым дорогим жильем
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Екатеринбург занял пятое место рейтинга среди городов РФ по стоимости квадратного метра ...24.01.2024 На Среднем Урале число вакансий для медработников за год выросло на 27%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 13,3 тыс. вакансий в сфере ...20.10.2023 В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году
УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 ...26.05.2023 Свердловская область занимает третье место в России по спросу на сварщиков
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В течение 2023 года работодатели открыли в России 37,2 тыс. вакансий для сварщиков. Это ...