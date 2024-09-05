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05.09.2024

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел контрольный осмотр ремонтных и благоустроительных работ улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел контрольный осмотр ремонтных работ улично-дорожной сети. Первым пунктом объезда стал Преображенский парк, где завершается II этап благоустройства и модернизация сетей освещения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Работы по заключенному с подрядной организацией трехгодичному контракту стартовали в прошлом году. Если в работе ресурсоснабжающих и сетевых организаций, прокладывающих сети в Преображенском парке, не будет задержек, то объект будет сдан не в следующем году, как планировалось, а уже в этом», — сообщил А. Бубнов.

На следующем объекте — улице Карасьевской, от улицы Евгения Савкова до улицы Осоковой, — ведется строительство дороги, по окончании которого планируется выполнить озеленение территории.

В рамках ремонта улицы Сакко и Ванцетти, от улицы Малышева до улицы Радищева, уже установлен бордюрный камень. Далее здесь проведут укладку плитки с сохранением единой концепции пространства.

На улице Малышева, на участке от улицы Московской до улицы Добролюбова, продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). На участке от улицы Московской до улицы Сакко и Ванцетти уже обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части.

«В целом, все работы, которые запланировали в рамках БКД, а также по ремонту дорог и благоустройству, мы выполним до конца этого дорожного сезона», — подытожил А. Бубнов.

Напомним, что по нацпроекту БКД в текущем сезоне муниципалитетом был запланирован ремонт 13 участков автодорог общей площадью 278,4 тыс. кв. м. и протяженностью 14,5 км. Обновление и строительство объектов улично-дорожной сети завершат к 10 октября.
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