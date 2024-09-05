Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел контрольный осмотр ремонтных и благоустроительных работ улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проверил, как идут ремонтные работы на ...03.07.2024 В Екатеринбурге большая часть участков улично-дорожной сети будет отремонтирована раньше срока
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Большая часть ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Екатеринбурга будет ...06.06.2024 В Екатеринбурге скорректируют темпы ремонта дорожного покрытия в центре города из-за погоды
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход ...18.01.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...19.10.2023 В Екатеринбурге за 2023 год отремонтировано 43 участка автодорог общей площадью 517, 2 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после осмотра объектов благоустройства и ...