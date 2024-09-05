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05.09.2024

На Южном Урале число выданных ипотечных кредитов на рынке новостроек за месяц снизилось на 78%

УрБК, Челябинск, 05.09.2024. В Челябинской области в июле 2024 года было выдано 473 ипотечных кредита. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 78% (в июне — 2 тыс. 146 ед.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

В целом по стране средний размер кредита на рынке новостроек в июле этого года составил 5,7 млн руб. Он заметно увеличился относительно предыдущих месяцев из-за ухудшения ипотечных условий (в июне — 5 млн руб.).

Что касается среднего срока, на который берут ипотеку на первичном и вторичном рынках в РФ, в июле он снизился до 290 дней (около 24 лет). По мнению аналитиков сервиса, при высоких ставках кредиты на длительный срок не так привлекательны, как при низких. Для сравнения: в июне показатель побил рекорд, достигнув сразу 310 месяцев (почти 26 лет). Отдельно в сегменте новостроек средний срок, на который берут кредит, в июле сократился до 315 месяцев против 321 в июне.

Согласно данным «Циан.Аналитики», объем просроченной задолженности в стране продолжает увеличиваться, причем рост усилился. Так, за последний месяц этот показатель стал больше сразу на 5,9%.
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