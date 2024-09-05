На Южном Урале число выданных ипотечных кредитов на рынке новостроек за месяц снизилось на 78%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Свердловской области в июле 2024 года было выдано 809 ипотечных кредитов. По ...14.08.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 56%
УрБК, Челябинск, 14.08.2024. В Челябинской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 5,78 ...19.07.2024 На Южном Урале средний срок ипотечного кредита в июне составил более 23 лет
УрБК, Челябинск, 19.07.2024. В Челябинской области объем выданных ипотечных кредитов в июне 2024 года составил 15,63 ...06.03.2024 Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза
В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем этот показатель снизился ...06.03.2024 Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза
УрБК, Москва, 06.03.2024. В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем ...