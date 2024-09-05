В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов на рынке новостроек за месяц снизилось на 81%

УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По ...29.05.2024 В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%
В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в I квартале 2024 года ...29.05.2024 В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание ...06.03.2024 Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза
В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем этот показатель снизился ...06.03.2024 Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза
УрБК, Москва, 06.03.2024. В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем ...