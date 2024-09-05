В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов на рынке новостроек за месяц снизилось на 81%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Свердловской области в июле 2024 года было выдано 809 ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 81% (в июне — 4 тыс. 222 ед.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В целом по стране на первичном рынке в июле было выдано лишь 20,7 тыс. жилищных кредитов. Это одно из самых низких значений за последние годы (меньше ипотек за последние 2,5 года выдавали только в январе 2023 года и в апреле-мае 2022 года). Согласно данным сервиса, снижение на 78% (или в 4,5 раза) стало наиболее сильным на рынке за всю его историю.



По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, завершение льготной ипотеки сильно ударило по рынку новостроек. Помимо снижения количества выдач в стране в 4,5 раза, средний размер кредита вырос на 700 тыс. руб., а средний срок, на который берут ипотеку, сократился на полгода.