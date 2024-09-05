Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с зарубежными партнерами во II квартале 2024 года

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Индекс бизнес-климата Банка России снизился на 2,9 пункта в июле 2024 года

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Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России

УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. ...

НАФИ: более половины российских компаний отмечают ухудшение отношений с зарубежными партнерами

УрБК, Москва, 10.04.2015. Большинство компаний, работающих с зарубежными партнерами, отмечают, что после введения ...