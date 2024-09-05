УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
05.09.2024

Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с зарубежными партнерами во II квартале 2024 года

Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с зарубежными партнерами во II квартале 2024 года. Такие данные приводит Банк России в своем докладе о состоянии региональной экономики.

Аналитики отмечают, что тенденция стала негативной по сравнению с I кварталом 2024 года. При этом в I полугодии текущего года объем экспорта в стоимостном выражении практически не менялся (-0,4% г/г). На динамику экспорта повлияли новые пакеты санкций, ухудшение международной логистики и сложности с расчетами на международном уровне.

Представители химических производств, предприятий по созданию оборудования и машин отмечали, что расчеты с иностранными партнерами стали сложнее из-за блокировки платежей и возврата денег. Также увеличивались сроки зачисления финансовых средств. В июле 2024 года о возникающих трудностях с платежами заявила четверть опрошенных предприятий-экспортеров.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
05.09.2024 Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с зарубежными партнерами во II квартале 2024 года

УрБК, Москва, 05.09.2024. Половина российских предприятий заявила о росте проблем с платежами при расчетах с ...

23.07.2024 Индекс бизнес-климата Банка России снизился на 2,9 пункта в июле 2024 года

УрБК, Москва, 23.07.2024. Индекс бизнес-климата Банка России в июле 2024 года снизился с 10,6 пункта (июнь) до 7,7 ...

26.04.2024 В I квартале 2024 года через систему быстрых платежей россияне провели более 2,5 млрд транзакций на сумму свыше 10,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 26.04.2024. В I квартале 2024 года в РФ через систему быстрых платежей (СБП) жители России совершили ...

19.01.2024 Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России

УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. ...

10.04.2015 НАФИ: более половины российских компаний отмечают ухудшение отношений с зарубежными партнерами

УрБК, Москва, 10.04.2015. Большинство компаний, работающих с зарубежными партнерами, отмечают, что после введения ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18