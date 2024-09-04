В Челябинске «квадрат» жилья в новостройках за месяц подорожал на 2,9%

Материалы по теме

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска в июле превысила 5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 08.08.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в июле составила ...

В Челябинске «квадрат» небольших квартир за год подорожал почти на 32%

УрБК, Челябинск, 16.07.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м. в ...

В Челябинске «квадрат» жилья в новостройках за полгода подорожал на 6,5%

УрБК, Челябинск, 01.07.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке составляет 6 млн 864 тыс. 072 ...

«Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%

УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это ...

В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках за год выросла на 40,8%

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 120 тыс. ...