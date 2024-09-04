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04.09.2024

В Челябинске «квадрат» жилья в новостройках за месяц подорожал на 2,9%

УрБК, Челябинск, 04.09.2024. На первичном рынке жилья Челябинска в августе 2024 года средняя цена предложения составила 134 тыс. 619 руб., что на 2,9% больше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость одной новой квартиры в столице Южного Урала составляет 7 млн 140 тыс. 996 руб. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,4%.

Сильнее всего среди российских городов «квадрат» квартир в новостройках за месяц подорожал в Чите (+9,5%), Оренбурге (+6,3%), Курске (+6,1%), Новокузнецке (+5,8%), Воронеже (+5,2%), Улан-Удэ (+4,8%) и Самаре (+4%).
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