В ряде регионов УрФО могут уменьшиться тарифы на ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля, сообщают ...05.12.2019 Российский союз страховщиков прогнозирует рост стоимости полиса ОСАГО на 30%
УрБК, Москва, 05.12.2019. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность ...17.05.2019 Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей снизилась за четыре месяца на 3,8%
УрБК, Москва, 17.04.2019. Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3,8% за четыре месяца, прошедших с расширения ...28.04.2014 ФАС предложила лишить страховые компании права сбора денег за полисы ОСАГО
УрБК, Москва, 28.04.2014. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает оставить за страховщиками по ОСАГО лишь ...20.03.2014 ЦБ не планирует повышать территориальный коэффициент для расчета ОСАГО в Свердловской области
УрБК, Москва, 20.03.2014. Банк России предлагает повысить территориальные коэффициенты, применяемые для расчета ...