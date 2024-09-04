В ряде регионов УрФО могут уменьшиться тарифы на ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Центробанк РФ предлагает актуализировать для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Согласно ее данным, в Тюмени и Челябинске КТ может сократиться на 6%, в Югре — на 1%. В Свердловской области территориальный коэффициент не изменится. Среди регионов Уральского федерального округа повышение КТ ожидается в Курганской области.



При этом в целом по стране планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Кроме того, предусмотрено повышение КТ для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам. Максимальное повышение достигнет 10,5%. В то же время даже после увеличения его значение для этих регионов все равно будет ниже среднего по России.



По словам замначальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, анализ выплат по полисам ОСАГО в Зауралье дал понимание, что показатели убыточности здесь превышают средние значения по всем регионам РФ.



«Увеличение территориального коэффициента позволит установить справедливую премию для водителей, которые часто рискуют на дорогах и попадают в аварии. При этом для автомобилистов с низким риском страховые компании могут уменьшать стоимость полиса за счет коридора базового тарифа», — отметил он.



Помимо этого, предполагается, что повышение КТ окажет стимулирующее воздействие на конкуренцию между страховщиками в регионах, где текущее низкое значение этого коэффициента в настоящее время не дает продавать полисы по ценам, соответствующим уровню рисков.