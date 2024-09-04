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04.09.2024

В России могут ввести уголовную ответственность для людей, передающих данные банковских карт

УрБК, Москва, 04.09.2024. МВД России предложило ввести уголовную ответственность для людей, передающих данные банковских карт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.

«Пока говорить о конкретном наказании рано. В зависимости от градации. Саму передачу (карт или доступа, — прим. ред.) мы предлагаем определить, как преступление средней степени тяжести», — передает агентство слова Д. Филиппова.

Он пояснил, что в определенных условиях правонарушение будет квалифицироваться правоохранителями как преступление тяжелой степени. Это относится к деятельности организованных преступных групп, в отдельных случаях — к передаче данных карт.

Уголовная ответственность будет действовать в отношении лиц, которые передали свои банковские карты либо предоставили доступ к ним. Таких людей называют дропперами. Ведомство передало законопроект в правительство РФ.
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