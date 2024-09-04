В России могут ввести уголовную ответственность для людей, передающих данные банковских карт

УрБК, Москва,02.08.2024. Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных ...01.08.2018 В правительстве РФ одобрили введение уголовной ответственности за «серый» техосмотр
УрБК, Москва, 01.08.2018. Проект закона, который вводит уголовную ответственность за техосмотр, проводимый лицом без ...14.11.2016 Минфин РФ предлагает ввести уголовную ответственность за неверное аудиторское заключение
УрБК, Москва, 14.11.2016. Минфин предлагает ужесточить ответственность за недостоверное аудиторское заключение. Об этом ...12.08.2013 Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за гибель двух и более работников
УрБК, Москва, 12.08.2013. Минтруд в рамках перехода от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий труда ...22.02.2013 ОАО «Сбербанк России» по техническим причинам приостановило обслуживание банковских карт
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2013. ОАО «Сбербанк России» временно приостановило обслуживание банковских карт. «По ...