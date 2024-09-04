В России могут ввести уголовную ответственность для людей, передающих данные банковских карт

Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию лиц в качестве индивидуальных предпринимателей

УрБК, Москва, 01.08.2018. Проект закона, который вводит уголовную ответственность за техосмотр, проводимый лицом без ...

В правительстве РФ одобрили введение уголовной ответственности за «серый» техосмотр

УрБК, Москва, 14.11.2016. Минфин предлагает ужесточить ответственность за недостоверное аудиторское заключение. Об этом ...

Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за гибель двух и более работников

УрБК, Москва, 12.08.2013. Минтруд в рамках перехода от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий труда ...