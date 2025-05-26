УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:37

Банки опасаются «карточного рабства» из-за новых мер Минцифры по борьбе с дропперами

УрБК, Москва, 22.09.2025. Участники рынка раскритиковали новые меры по борьбе с мошенничеством, которые войдут во второй пакет законопроектов Минцифры «Антифрод 2.0». Об этом пишут «Известия».

Одна из мер — введение двух лимитов: не больше пяти карт в одном банке и не больше 10 во всех банках для одного клиента.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) называет это предложение избыточным —представители банков уверены, что инициатива принесет много неудобств для обычных россиян.

«По статистике, порядка 17% россиян имеют больше пяти карт, а около 6% — больше десяти. То есть примерно четверть населения уже превышает планируемый порог», — отмечают в НСФР.

В свою очередь, глава ведомства Андрей Емелин сообщил, что лимит создает риск так называемого «карточного рабства».

«Человек оказывается привязан к своим банкам, где у него уже открыты карты. Он становится менее мобильным, ему сложнее открыть новый счет или «пластик». Для клиента трудность возникает именно в момент, когда он хочет оформить новую карту. Если лимит уже исчерпан, сегодня нет механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, чтобы освободить место для новой, — пояснил А. Емелин.

Однако разумное ограничение количества карт, которое можно оформить на одного человека в одном банке, полезно в борьбе с мошенниками и дропперами, говорят эксперты. Они добавляют, что количество карт пока обсуждается с ведомствами и участниками рынка, чтобы у людей сохранилось достаточно возможностей, но изменения не влияли на их платежные привычки.
