Банки опасаются «карточного рабства» из-за новых мер Минцифры по борьбе с дропперами

Материалы по теме

В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт

В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ...

В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт

УрБК, Москва, 26.05.2025. В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают ...

Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%

В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Эта ...

Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%

УрБК, Москва, 02.03.2015. В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным ...

Четверть россиян сталкивались с мошенничеством при использовании банковских карт

УрБК, Москва, 05.06.2013. 26% россиян заявили, что сталкивались с мошенничеством с использованием платежных карт. 74% ...