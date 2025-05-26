Банки опасаются «карточного рабства» из-за новых мер Минцифры по борьбе с дропперами

В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ...26.05.2025 В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт
УрБК, Москва, 26.05.2025. В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают ...
02.03.2015 Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%

УрБК, Москва, 02.03.2015. В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным ...

05.06.2013 Четверть россиян сталкивались с мошенничеством при использовании банковских карт
УрБК, Москва, 05.06.2013. 26% россиян заявили, что сталкивались с мошенничеством с использованием платежных карт. 74% ...