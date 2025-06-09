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09.06.2025

НСФР: Закон о маркировке звонков может привести к росту цен на услуги для граждан

УрБК, Москва, 09.06.2025. Закон о маркировке звонков может привести к росту цен на услуги для граждан. Об этом говорится в отзыве на соответствующий проект постановления правительства от Национального совета финансового рынка (НСФР), сообщают «Известия».

Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что на данный момент проект предусматривает, что передача информации от юрлица оператору проходит на основе договора, предусматривающего плату для инициатора звонка, что неизбежно вызовет перекладывание затрат на клиентов бизнеса. В НСФР также отметили, что в ином случае расходы на запуск системы придется компенсировать операторам, что приведет к повышению тарифов.

Для решения проблемы объединение предлагает ввести налоговые вычеты и иные формы компенсации для покрытия расходов на внедрение системы, чтобы избежать финансовой нагрузки на бизнес и потребителей. Минцифры полагает, что введение маркировки не скажется на тарифах, однако в ведомстве уточнили, что вопрос будет дополнительно обсуждаться с представителями бизнеса и операторами связи.
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