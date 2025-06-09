НСФР: Закон о маркировке звонков может привести к росту цен на услуги для граждан

УрБК, Москва, 28.03.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму проект закона, который нацелен ...

УрБК, Москва, 25.11.2021. Представители Национального совета финансового рынка (НСФР) обратились с письмами в ...

Кредитные организации хотят получить доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами россиян

УрБК, Москва, 19.05.2016. Российское банки добились доступа к налоговым справкам (2-НДФЛ) заемщиков для подтверждения ...

Банки могут освободить от уплаты повышенных взносов в фонд страхования вкладов до 2017 года

УрБК, Москва, 03.04.2015. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил отложить до 1 января 2017 года ...