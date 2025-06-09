НСФР: Закон о маркировке звонков может привести к росту цен на услуги для граждан

УрБК, Москва, 05.05.2025. Минцифры РФ разработало проект правил маркировки звонков от юрлиц. Соответствующий документ ...28.03.2022 ЦБ предложили отложить запуск «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента»
УрБК, Москва, 28.03.2022. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму проект закона, который нацелен ...25.11.2021 Кредитные организации хотят получить доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами россиян
УрБК, Москва, 25.11.2021. Представители Национального совета финансового рынка (НСФР) обратились с письмами в ...19.05.2016 Банки получили право получать налоговые справки россиян
УрБК, Москва, 19.05.2016. Российское банки добились доступа к налоговым справкам (2-НДФЛ) заемщиков для подтверждения ...03.04.2015 Банки могут освободить от уплаты повышенных взносов в фонд страхования вкладов до 2017 года
УрБК, Москва, 03.04.2015. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил отложить до 1 января 2017 года ...