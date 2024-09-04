Руководство «НПО автоматики» и ГК «КОРТРОС» договорились о профориентации учеников школы № 79 в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Гендиректор «НПО автоматики» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Михаил Изюмов и глава ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев договорились о профориентации учеников школы №79 в Академическом. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).



Генеральный директор «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» Михаил Изюмов вместе с руководством организации познакомился с инфраструктурой Академического района. В частности, делегация осмотрела школу № 79, где делается упор на математические и инженерные науки.



По мнению М. Изюмова, для привлечения молодых специалистов на заводы кроме достойной зарплаты должны быть и другие преимущества. Например, возможность покупки квартиры была бы хорошим способом мотивации и привлечения будущих сотрудников к трудоустройству и строительству карьеры в рамках одного предприятия.



Партнеры обсудили возможности профессиональной ориентации учеников, которую можно проводить на базе школы № 79 Академического района. Кроме того, они рассмотрели способы улучшения условий проживания работников «НПО автоматики». Договоренности зафиксированы в соглашении о сотрудничестве.



«Мы планируем создание долгосрочной программы сотрудничества с «НПО автоматики», которая с одной стороны будет касаться выращивания будущих кадров для предприятия, а с другой стороны развития научных проектов в Академическом», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС» С. Киселев.



Отметим, что создателем и застройщиком Академического района является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).