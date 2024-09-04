Руководство «НПО автоматики» и ГК «КОРТРОС» договорились о профориентации учеников школы № 79 в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Академическом районе Екатеринбург прошли выпускные вечера для учеников пяти школ. ...05.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...23.11.2021 В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...29.09.2020 Более 500 деревьев высадили в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...21.03.2019 В Академическом районе Екатеринбурга идет строительство еще одной школы
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна новая школа. ...