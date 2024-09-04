УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.09.2024

Руководство «НПО автоматики» и ГК «КОРТРОС» договорились о профориентации учеников школы № 79 в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Гендиректор «НПО автоматики» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Михаил Изюмов и глава ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев договорились о профориентации учеников школы №79 в Академическом. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Генеральный директор «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» Михаил Изюмов вместе с руководством организации познакомился с инфраструктурой Академического района. В частности, делегация осмотрела школу № 79, где делается упор на математические и инженерные науки.

По мнению М. Изюмова, для привлечения молодых специалистов на заводы кроме достойной зарплаты должны быть и другие преимущества. Например, возможность покупки квартиры была бы хорошим способом мотивации и привлечения будущих сотрудников к трудоустройству и строительству карьеры в рамках одного предприятия.

Партнеры обсудили возможности профессиональной ориентации учеников, которую можно проводить на базе школы № 79 Академического района. Кроме того, они рассмотрели способы улучшения условий проживания работников «НПО автоматики». Договоренности зафиксированы в соглашении о сотрудничестве.

«Мы планируем создание долгосрочной программы сотрудничества с «НПО автоматики», которая с одной стороны будет касаться выращивания будущих кадров для предприятия, а с другой стороны развития научных проектов в Академическом», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС» С. Киселев.

Отметим, что создателем и застройщиком Академического района является АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.07.2024 В Академическом районе Екатеринбурга прошли выпускные вечера для 413 одиннадцатиклассников

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Академическом районе Екатеринбург прошли выпускные вечера для учеников пяти школ. ...

05.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС» для развития Горнощитского района

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» ...

23.11.2021 В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...

29.09.2020 Более 500 деревьев высадили в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...

21.03.2019 В Академическом районе Екатеринбурга идет строительство еще одной школы

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится еще одна новая школа. ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18