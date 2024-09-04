Художница паблик-арт-программы «ЧО» ищет родственников екатеринбуржцев, похороненных на снесенном лютеранском кладбище

В Екатеринбурге художники паблик-арт-программы «ЧО» и юные горожане создадут новые арт-объекты на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...