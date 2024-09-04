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04.09.2024

Художница паблик-арт-программы «ЧО» ищет родственников екатеринбуржцев, похороненных на снесенном лютеранском кладбище

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Екатеринбурге участница паблик-арт-программы «ЧО» художница Любовь Шмыкова ищет среди местных жителей тех, чьи родственники были похоронены на снесенном лютеранском кладбище (сейчас это парк имени Блюхера). Истории и воспоминания об этом месте станут частью проекта «Слова против смерти», сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.

Любовь Шмыкова рассказала, что проект «Слова против смерти» в рамках пятого сезона «ЧО» — это попытка собрать исчезнувшую и распавшуюся память воедино. По ее мнению, слова (их проговаривание, записывание, воспоминания забытых событий) побеждают забвение.

«Исчезновение старого лютеранского кладбища не было просто забвением или постепенным процессом превращения кладбища в парк. Это было уничтожением, и мне показалось важным понять, как люди переживают это. Ведь парк Блюхера несколько раз пытались застроить, но люди отстояли его. А теперь он получил статус памятника, и теперь там нельзя вести работы. Выходит, горожане отстояли свое право на память», — рассказал Л. Шмыкова.

Дополним, что лютеранское кладбище было снесено в 1970-е годы, как и примыкавшее к нему еврейское.

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