Художница паблик-арт-программы «ЧО» ищет родственников екатеринбуржцев, похороненных на снесенном лютеранском кладбище

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...08.04.2024 Благодаря соцпроекту «Центр передачи энергии» паблик-арт-программы «ЧО» удалось собрать 165 тыс. рублей на продукты для фонда «Дари еду»
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» объявила о завершении проекта «Центр передачи энергии». За ...05.02.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи ...10.08.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» собирает истории екатеринбуржцев для аудиоспектакля о доме со старинным барельефом
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Екатеринбурге художники четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО» Катя Червонных и ...30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...