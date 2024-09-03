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03.09.2024

Объем экспозиции на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год вырос на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Ассортимент квартир, которые доступны к покупке (объем экспозиции), на рынке новостроек Екатеринбурга за год увеличился на 1,3%. Об этом говорится в материалах центра маркетинговых исследований «Объектив».

В августе 2023 года покупателям были доступны квартиры общей площадью 1 млн 428 тыс. кв. м.

«Несмотря на сокращение количества сделок, девелоперы продолжают пополнять витрину новостроек новыми объектами. Новые жилые комплексы и очереди, которые стартуют сейчас в продажах — это давно запланированные этапы развития жилых проектов. Если по объему экспозиции и стартам новых проектов будет какая-то корректировка на снижение, то мы увидим ее в цифрах только к концу года», — считают аналитики «Объектива».

По мнению аналитиков, рынок новостроек Екатеринбурга в обозримом будущем может столкнуться с затовариванием, потому что объемы поглощения после корректировки льготных ипотечных программ обвалились. А темпы пополнения рынка находятся на рекордных уровнях.

По данным ЕИСЖС, за семь месяцев 2024 года объем запущенных жилых проектов в Свердловской области вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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