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03.09.2024

Объем кредитования жителей Свердловской области в июле снизился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В июле 2024 года жители Среднего Урала оформили кредиты на 72,9 млрд руб. Это на 25% ниже, чем в июне текущего года, говорится в материалах Банка России.

В частности, ипотечных займов свердловчане оформили на 64% меньше (10,1 млрд руб.), а объем потребительского и автокредитования снизился на 9% (62,8 млрд руб.).

По мнению аналитиков регулятора, тем не менее темп роста потребкредитования все еще достаточно высокий.

«Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются)», — отмечают в ЦБ.

По мнению экспертов, некоторые заемщики могут использовать бесплатный льготный период для оплаты текущих расходов, при этом сохраняя средства на вкладах.
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