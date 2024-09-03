Объем кредитования жителей Свердловской области в июле снизился на 25%

В июле 2024 года жители Среднего Урала оформили кредиты на 72,9 млрд руб. Это на 25% ниже, чем в июне текущего года, говорится в материалах Банка России.



В частности, ипотечных займов свердловчане оформили на 64% меньше (10,1 млрд руб.), а объем потребительского и автокредитования снизился на 9% (62,8 млрд руб.).



По мнению аналитиков регулятора, тем не менее темп роста потребкредитования все еще достаточно высокий.



«Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются)», — отмечают в ЦБ.



По мнению экспертов, некоторые заемщики могут использовать бесплатный льготный период для оплаты текущих расходов, при этом сохраняя средства на вкладах.