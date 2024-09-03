Объем кредитования жителей Свердловской области в июле снизился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В июле 2024 года жители Среднего Урала оформили кредиты на 72,9 млрд руб. Это на 25% ...23.08.2024 Жители Южного Урала в июле оформили в банках на 8% меньше кредитов
УрБК, Челябинск, 23.08.2024. Жители Челябинской области в июле 2024 года оформили в банках на 8% меньше кредитов, чем ...23.08.2024 Объем кредитования жителей Свердловской области в июле снизился на 35%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Объем кредитования жителей Свердловской области в июле снизился на 35%. Об этом ...15.08.2024 На Южном Урале число выданных кредитных карт за месяц снизилось на 10%
УрБК, Челябинск, 15.08.2024. В Челябинской области объем лимитов кредитных карт, выданных в июле 2024 года, составил ...14.08.2024 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц снизился более чем на 70%
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 8,17 ...