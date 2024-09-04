Займы поставят на карту

В июле 2024 года жители Среднего Урала оформили кредиты на 72,9 млрд руб. Это на четверть меньше, нежели месяцем ранее. При этом снижение объемов фиксируется Банком России практически по всем видам займов. Тем не менее эксперты регулятора считают, что темпы роста потребительского кредитования все еще достаточно высоки.По данным ЦБ, в отчетном периоде жители Свердловской области оформили в банках на 64% меньше ипотечных кредитов (10,1 млрд руб.). Портфель этих займов в регионе в июле 2024 года сократился на 0,4%, до 624 млрд руб.При этом падение объема выдачи напрямую сказалось на задолженности по кредитам в целом — в июле она составила 1,11 трлн руб., снизившись на 0,1%.Причиной сокращения выдачи ипотечных займов в Свердловской области, как и в целом по стране, аналитики регулятора называют завершение действия программы «Льготная ипотека» и внесение изменений в «Семейную ипотеку».Что касается объема потребительского и автокредитования, то в данном сегменте зафиксировано снижение на 9%. В денежном выражении в июле жители Среднего Урала оформили займы в этом сегменте на 62,8 млрд руб.В целом рост портфеля потребкредитов замедлился в отчетном периоде до 0,3% после 1,6% в мае-июне. По мнению экспертов Банка России, это объясняется снижением спроса на кредиты из-за их удорожания и сокращением финансовыми организациями объема предложения в связи с ужесточением макропруденциального регулирования с 1 июля 2024 года. На 1 августа задолженность свердловчан по потребкредитам составила 489 млрд руб.Тем не менее аналитики регулятора считают, что темпы роста потребкредитования все еще достаточно высоки.«Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются)», — отмечают в ЦБ.По мнению экспертов, некоторые заемщики могут использовать бесплатный льготный период для оплаты текущих расходов, при этом сохраняя средства на вкладах.Что касается депозитов, то в регионе в середине лета продолжили расти средства населения на фоне привлекательных ставок по вкладам. Так, на 1 августа жители Свердловской области хранили в банках под проценты 1,22 трлн руб., что на 8,7 млрд руб. больше, чем месяцем ранее.Стоит отметить, что 13 сентября 2024 года состоится плановое заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. При этом есть вероятность, что регулятор поднимет ее с 18% до 20% годовых. Соответственно, это вновь впоследствии скажется на кредитовании граждан, однако говорить об этом можно будет, лишь оперируя данными сентября текущего года.УрБК будет следить за развитием событий.