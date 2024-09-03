Средний свердловчанин тратит на мясо и мясные продукты более 2,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области один житель в среднем тратит на мясо и мясные продукты 2 тыс. 611,7 руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Молоко и молочные продукты заняли второе место по сумме затрат на продукты питания в регионе — на них средний свердловчанин расходует 1 тыс. 486,8 руб. в месяц. Хлеб и хлебные продукты оказались на третьей строчке (1 тыс. 372,3 руб. в месяц), овощи и бахчевые — на четвертой (1 тыс. 063,1 руб.). Замыкают топ-5 фрукты и ягоды (815 руб.).



Отмечается, что выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводилось Свердловскстатом по выборочному методу и строилось на принципах добровольного участия домохозяйств. В обследовании принимали участие 995 домохозяйств.