Средний свердловчанин тратит на мясо и мясные продукты более 2,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области за четыре года значительно выросло потребление мяса и мясных ...19.08.2019 Среднестатистический россиянин тратит на покупку мяса 1,8 тыс. рублей в месяц
УрБК, Москва, 19.08.2019. В 2018 году в среднем на еду один житель России тратил в месяц 6 тыс. 041 руб. на покупку ...01.04.2019 Среднедушевые потребительские расходы свердловских домохозяйств в 2018 году сократились на 2,1%
По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Свердловской области в 2018 году потребительские расходы ...01.04.2019 Среднедушевые потребительские расходы свердловских домохозяйств в 2018 году сократились на 2,1%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Свердловской области в ...26.07.2016 В I полугодии цены на продукты питания в РФ выросли на 3,3%
УрБК, Москва, 26.07.2016. В I полугодии продукты питания в России подорожали на 3,3%, в то время как в Евросоюзе цены ...