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03.09.2024

Потребление мяса и мясных продуктов жителями Свердловской области за четыре года выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области за четыре года значительно выросло потребление мяса и мясных продуктов, а также овощей и бахчевых. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

В частности, за 2023 год один житель региона в среднем потребил 94,7 кг мяса и мясных продуктов (в 2019 году — 75,8 кг). Таким образом, рост показателя составил 25%.

Также за минувший год свердловчанин в среднем потребил 105,6 кг овощей и бахчевых, что на 18,8% больше показателя 2019 года (88,9 кг).

Отмечается, что выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводилось Свердловскстатом по выборочному методу и строилось на принципах добровольного участия домохозяйств. В обследовании принимали участие 995 домохозяйств.
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