В Свердловской области рост портфеля потребкредитов замедлился до 0,3%

В Свердловской области задолженность по кредитам в июле уменьшилась на 0,1%, до 1,11 трлн руб. Это связано с меньшим, ...26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%
В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 4,76 млрд руб. (56% от ...26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года ...22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей
По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование выросло во всех сегментах, следует ...22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...