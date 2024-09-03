УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
03.09.2024

В Свердловской области рост портфеля потребкредитов замедлился до 0,3%

В Свердловской области задолженность по кредитам в июле уменьшилась на 0,1%, до 1,11 трлн руб. Это связано с меньшим, чем месяцем ранее, объемом выдач ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Ипотечный портфель в регионе в июле 2024 года сократился на 0,4%, до 624 млрд руб. Причиной снижения выдач в Свердловской области, как и в целом по стране, называют завершение действия программы «Льготной ипотеки» и внесение изменений в «Семейную ипотеку».

Рост портфеля потребкредитов замедлился до 0,3% после 1,6% в мае-июне. По мнению экспертов Уральского ГУ Банка России, это объясняется снижением спроса на кредиты из-за их удорожания и сокращением финансовыми организациями объема предложения в связи с ужесточением макропруденциального регулирования с 1 июля 2024 года. На 1 августа задолженность свердловчан по потребкредитам составила 489 млрд руб.

В то же время в регионе продолжили расти средства населения на фоне привлекательных ставок по вкладам. Так, на 1 августа жители Свердловской области хранили на депозитах 1,22 трлн руб., что на 8,7 млрд руб. больше, чем месяцем ранее.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
03.09.2024 В Свердловской области рост портфеля потребкредитов замедлился до 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области задолженность по кредитам в июле уменьшилась на 0,1%, до 1,11 ...

26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%

В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 4,76 млрд руб. (56% от ...

26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года ...

22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей

По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование выросло во всех сегментах, следует ...

22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18