В Свердловской области рост портфеля потребкредитов замедлился до 0,3%

В Свердловской области задолженность по кредитам в июле уменьшилась на 0,1%, до 1,11 трлн руб. Это связано с меньшим, чем месяцем ранее, объемом выдач ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Ипотечный портфель в регионе в июле 2024 года сократился на 0,4%, до 624 млрд руб. Причиной снижения выдач в Свердловской области, как и в целом по стране, называют завершение действия программы «Льготной ипотеки» и внесение изменений в «Семейную ипотеку».



Рост портфеля потребкредитов замедлился до 0,3% после 1,6% в мае-июне. По мнению экспертов Уральского ГУ Банка России, это объясняется снижением спроса на кредиты из-за их удорожания и сокращением финансовыми организациями объема предложения в связи с ужесточением макропруденциального регулирования с 1 июля 2024 года. На 1 августа задолженность свердловчан по потребкредитам составила 489 млрд руб.



В то же время в регионе продолжили расти средства населения на фоне привлекательных ставок по вкладам. Так, на 1 августа жители Свердловской области хранили на депозитах 1,22 трлн руб., что на 8,7 млрд руб. больше, чем месяцем ранее.