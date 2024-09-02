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02.09.2024

На Среднем Урале число безработных за год снизилось на 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области число безработных во II квартале 2024 года составило 38,1 тыс. человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 3,1 тыс. человек (во II квартале 2023 года — 41,2 тыс. человек), сообщает Свердловскстат.

При этом за квартал произошло еще более заметное сокращение числа безработных. Так, в I квартале таких было 50,1 тыс. человек.

Отметим, что, по данным регионального департамента по труду и занятости населения, по состоянию на 29 августа в Свердловской области безработными являются 10 тыс. 138 человек.
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