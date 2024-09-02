На Среднем Урале число безработных за год снизилось на 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 28 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...09.08.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 112 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. По состоянию на 9 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...23.08.2021 Число безработных в Свердловской области за три дня снизилось на 110 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. По состоянию на 23 августа на Среднем Урале официально зарегистрировано 33 тыс. 195 ...13.07.2021 На Среднем Урале замедлилось снижение числа безработных
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 39 тыс. 793 ...17.07.2019 Число безработных на Среднем Урале превышает 87 тыс. человек
В Свердловской области во II квартале 2019 года число безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) ...