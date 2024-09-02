На Среднем Урале число безработных за год снизилось на 3,1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области число безработных во II квартале 2024 года составило 38,1 тыс. человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 3,1 тыс. человек (во II квартале 2023 года — 41,2 тыс. человек), сообщает Свердловскстат.



При этом за квартал произошло еще более заметное сокращение числа безработных. Так, в I квартале таких было 50,1 тыс. человек.



Отметим, что, по данным регионального департамента по труду и занятости населения, по состоянию на 29 августа в Свердловской области безработными являются 10 тыс. 138 человек.