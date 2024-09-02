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02.09.2024

В Екатеринбурге на улице Рощинской открылась новая школа № 300

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Екатеринбурге на улице Рощинской открылась школа № 300. Здание возвели всего за 13 месяцев. На торжественном открытии присутствовали глава МЧС России Александр Куренков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава муниципалитета Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Главной особенностью школы № 300 стала площадка комплексной безопасности, спроектированная совместно с МЧС. Тут спасатели будут передавать свои знания в оказании первой помощи, а также других, необходимых в чрезвычайных ситуациях, навыков. На площадке осваивать теорию и практику смогут как учащиеся кадетских пожарно-спасательных классов, так и олимпиадники, преподаватели по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины», — сказал А. Куренков.

В свою очередь, Евгений Куйвашев отметил, что благодаря уникальному оборудованию учащимся новой школы открываются широчайшие перспективы.

«Школа № 300 является самой большой в уральской столице. В здании площадью 30 тыс. кв. м. 1,5 тыс. школьников. Тут расположились 5 спортивных залов, скалодром, футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка, агробиологическая лаборатория, медицинский класс, кабинеты туристической и пожарной подготовки, а также оказания первой помощи», — подчеркнул Е. Куйвашев.

В заключение Алексей Орлов сообщил, что в этом году екатеринбургская система образования получила несколько прекрасных подарков. Кроме школы № 300 в уральской столице открылись СОШ № 133 в Академическом районе и Губернаторский лицей в микрорайоне «Солнечный». Также в конце текущего года начнет работу школа на улице Советской.
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