В Екатеринбурге на улице Рощинской открылась новая школа № 300

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии нового здания школы № 133 в ...31.05.2024 В Екатеринбурге строительство школы на улице Рощинской в микрорайоне Уктус завершено на 85%
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Екатеринбурге строительная готовность школы на 1,5 тыс. человек на улице Рощинской в ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 800 млн рублей на строительство школы в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...06.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил достроить новую школу в районе улицы Рощинской к 1 сентября 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...16.08.2013 В районе Академический открылась новая школа
Сегодня, 16 августа, прошла торжественная церемония открытия новой школы в Академическом — второго общеобразовательного ...