Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе МЧС России Александру Куренкову о планах развития противопожарной службы в регионе

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 2 сентября в ходе рабочей встречи с главой МЧС России Александром Куренковым сообщил о планах развития региональной противопожарной службы, сообщает департамент информполитики Среднего Урала. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
«В Свердловской области идет последовательная работа в сфере пожаробезопасности. Так, в прошлом году штатная численность пожарных была увеличена на 175 человек, и в течение четырех лет их численность будет увеличена на 100 человек в год. До конца 2026 года планируется построить еще семь новых пожарных депо. На покупку спецтехники и оборудования за два года выделено больше 500 млн руб., а финансирование первичных мер пожарной безопасности муниципалитетов выросло до 817 млн руб.», — сообщил Е. Куйвашев, добавив, что специализированная пожарная часть по тушению торфяных пожаров также оснащена оборудованием.
Кроме того, глава региона рассказал, что на территории Среднего Урала установлено более 1,7 тыс. электросирен и свыше 4 тыс. громкоговорителей. При этом половина сирен и более 80% громкоговорителей уже включены в систему централизованного оповещения. С учетом уличных пунктов, информационных экранов в общественном транспорте, а также информирования через цифровое телевидение и операторов сотовой связи охват оповещения населения достигает 100%. К 2030 года в регионе планируется установить еще около 700 уличных пунктов.
В свою очередь, А. Куренков, выразив благодарность Е. Куйвашеву за ответственный подход в сфере обеспечения пожарной безопасности, сообщил, что министерство всегда готово оказывать поддержку регионам, в том числе в развитии профильного образования и подготовке кадров.
Напомним, что глава ведомства и губернатор региона сегодня приняли участие в торжественном открытии
в Екатеринбурге школы № 300. Главной ее особенностью является площадка комплексной безопасности, спроектированная совместно с МЧС России. Здесь спасатели будут передавать свои знания в оказании первой помощи, а также другие необходимые в чрезвычайных ситуациях навыки. На площадке осваивать теорию и практику смогут как учащиеся кадетских пожарно-спасательных классов, так и олимпиадники, преподаватели по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины».