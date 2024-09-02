На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Свердловской области 31 августа ночная температура воздуха может понизиться до минус ...10.07.2024 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, а также похолодание, ...07.06.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом ...14.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Об этом ...17.10.2022 На Среднем Урале ожидаются заморозки и дожди
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и небольшие дожди. Об ...