На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».



В частности, со 2 по 4 сентября в регионе прогнозируется облачная погода с дневными температурами воздуха от 11 до 22 градусов выше нуля. Ночью будет холодать до +4 градусов. Также местами на территории Среднего Урала ожидаются небольшие дожди.



В Екатеринбурге дневная температура воздуха составит от 13 до 21 градуса выше нуля, ночная — от 7 до 15 градусов. В городе будет облачно и преимущественно без осадков.