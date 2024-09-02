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02.09.2024

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В частности, со 2 по 4 сентября в регионе прогнозируется облачная погода с дневными температурами воздуха от 11 до 22 градусов выше нуля. Ночью будет холодать до +4 градусов. Также местами на территории Среднего Урала ожидаются небольшие дожди.

В Екатеринбурге дневная температура воздуха составит от 13 до 21 градуса выше нуля, ночная — от 7 до 15 градусов. В городе будет облачно и преимущественно без осадков.
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