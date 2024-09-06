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06.09.2024

На Среднем Урале в ближайшие выходные потеплеет до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В частности, с 6 по 8 сентября в регионе прогнозируется облачная погода с дневными температурами воздуха от 14 до 24 градусов выше нуля. Ночью будет холодать до +5 градусов. Также местами 6 и 7 сентября на территории Среднего Урала ожидаются дожди.

В Екатеринбурге дневная температура воздуха составит от 16 до 23 градусов выше нуля, ночная — от 8 до 13 градусов. В городе будет облачно и преимущественно без осадков.
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