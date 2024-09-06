На Среднем Урале в ближайшие выходные потеплеет до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщает ФГБУ ...30.08.2024 На севере Среднего Урала 31 августа ночная температура воздуха может понизиться до минус 2 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Свердловской области 31 августа ночная температура воздуха может понизиться до минус ...07.06.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом ...23.05.2024 В Свердловской области в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Свердловской области в ближайшие дни синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об ...16.05.2024 На Среднем Урале в ближайшие дни потеплеет до 17 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 17 градусов. Об этом ...