На Среднем Урале в ближайшие выходные потеплеет до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».



В частности, с 6 по 8 сентября в регионе прогнозируется облачная погода с дневными температурами воздуха от 14 до 24 градусов выше нуля. Ночью будет холодать до +5 градусов. Также местами 6 и 7 сентября на территории Среднего Урала ожидаются дожди.



В Екатеринбурге дневная температура воздуха составит от 16 до 23 градусов выше нуля, ночная — от 8 до 13 градусов. В городе будет облачно и преимущественно без осадков.