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Вчера, 11:05

На Среднем Урале в ближайшие дни потеплеет до 17 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 17 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, 17-18 мая на территории региона днем ожидается температура воздуха от 12 до 17 градусов выше нуля (на севере — от 7 до 13). Ночью в эти дни будет холодать до плюс 3 градусов. Ветер ожидается западный со скоростью 4-9 м/с. Также в эти дни прогнозируются облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь.
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