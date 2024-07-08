УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:24

На полях ИННОПРОМа ЕВРАЗ и «Ростелеком» договорились о научно-техническом сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. ЕВРАЗ и ПАО «Ростелеком» в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

На полях ИННОПРОМа ЕВРАЗ и «Ростелеком» договорились о научно-техническом сотрудничестве
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Компании договорились о совместной деятельности по развитию сетей связи и внедрению современных цифровых сервисов на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарском ГОКе, о реализации совместных проектов в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а также о применении digital-решений, способствующих повышению эффективности бизнеса.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что предприятие держит курс на повышение производительности и цифровизации, в том числе пилотирования модулей предиктивной аналитики, интеграции с системами технического обслуживания и ремонта.

В свою очередь, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» Иван Пичугин заявил, что цифровая трансформация помогает выходу на новый уровень развития.

«По нашим оценкам, процессы перехода глобальных сегментов экономики на современные технологии будут ощутимо меняться вплоть до 2027 года. Поэтому важно выбирать надежного партнера, который имеет наработанную экспертизу, подтвержденную делом. «Ростелеком» в первую очередь помогает клиентам определиться с направлением, в котором внедрение цифровых решений сразу принесет наибольший экономический эффект», — подытожил И. Пичугин.

Также на промышленных объектах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК планируется опытно-промышленная эксплуатация цифровых продуктов «Ростелекома».

Напомним, что сегодня последний день работы XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 11:03 В рамках ИННОПРОМа «Ростелеком» и УБРиР договорились о партнерстве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ПАО «Ростелеком» в ходе международной ...

Вчера, 10:01 В рамках ИННОПРОМа «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» заключили договор о стратегическом партнерстве в сфере модернизации бизнес-процессов

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в ...

08.07.2024 Официальным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ выступил ЕВРАЗ

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. ЕВРАЗ выступил официальным партнером XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ...

10.07.2023 ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. ЕВРАЗ выступил партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ...

18.07.2017 ЕВРАЗ подвел итоги участия в промышленной выставке «Иннопром-2017»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. ЕВРАЗ подвел итоги участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2017», ...

Популярные новости
21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня14.06.2024В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда21.06.2024Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой21.06.2024Алексей Орлов: Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей
Архив новостей
Июль 2024 (295)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18