На полях ИННОПРОМа ЕВРАЗ и «Ростелеком» договорились о научно-техническом сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. ЕВРАЗ и ПАО «Ростелеком» в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Компании договорились о совместной деятельности по развитию сетей связи и внедрению современных цифровых сервисов на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарском ГОКе, о реализации совместных проектов в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а также о применении digital-решений, способствующих повышению эффективности бизнеса.
Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что предприятие держит курс на повышение производительности и цифровизации, в том числе пилотирования модулей предиктивной аналитики, интеграции с системами технического обслуживания и ремонта.
В свою очередь, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» Иван Пичугин заявил, что цифровая трансформация помогает выходу на новый уровень развития.
«По нашим оценкам, процессы перехода глобальных сегментов экономики на современные технологии будут ощутимо меняться вплоть до 2027 года. Поэтому важно выбирать надежного партнера, который имеет наработанную экспертизу, подтвержденную делом. «Ростелеком» в первую очередь помогает клиентам определиться с направлением, в котором внедрение цифровых решений сразу принесет наибольший экономический эффект», — подытожил И. Пичугин.
Также на промышленных объектах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК планируется опытно-промышленная эксплуатация цифровых продуктов «Ростелекома».
Напомним, что сегодня последний день работы XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая открылась
8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».
Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.