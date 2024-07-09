В рамках ИННОПРОМа «Ростелеком» и УБРиР договорились о партнерстве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения

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УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Строительная компания Брусника заключила с Уральским федеральным университетом (УрФУ) ...

На полях ИННОПРОМа «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества в сфере информационной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 генеральный директор «СКБ Контур» Михаил ...

В рамках ИННОПРОМа «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» заключили договор о стратегическом партнерстве в сфере модернизации бизнес-процессов

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в ...

В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В рамках международной выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ...