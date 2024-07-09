УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:03

В рамках ИННОПРОМа «Ростелеком» и УБРиР договорились о партнерстве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ПАО «Ростелеком» в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

В рамках ИННОПРОМа «Ростелеком» и УБРиР договорились о партнерстве в сфере реализации цифровых проектов и импортозамещения
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Так, ключевыми направлениями партнерства станут развитие цифровых облачных сервисов, разработка решений по повышению энергоэффективности банковских подразделений, импортозамещение в программно-аппаратных комплексах, в сфере информационной безопасности, управления большими данными и развития искусственного интеллекта.

Президент УБРиР Алексей Долгов сообщил, что банк уже использует ряд решений «Ростелекома» в части обработки и хранения данных, каналов связи, и подписанное соглашение позволит расширить спектр взаимодействия и внедрить новые инструменты автоматизации внутренних процессов и клиентских операций.

В свою очередь, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин отметил, что важной частью партнерского соглашения станут сотрудничество в области импортозамещения ПО, тестирование и пилотирование отечественных решений в сфере IT.

«Ростелеком» готов предложить банку услуги по обеспечению кибербезопасности и катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД, а также инновационные решения в части применения искусственного интеллекта», — подытожил И. Пичугин.

Напомним, что сегодня последний день работы XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:01 Брусника заключила договор о стратегическом партнерстве с УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Строительная компания Брусника заключила с Уральским федеральным университетом (УрФУ) ...

Вчера, 14:01 На полях ИННОПРОМа «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества в сфере информационной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 генеральный директор «СКБ Контур» Михаил ...

Вчера, 10:01 В рамках ИННОПРОМа «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» заключили договор о стратегическом партнерстве в сфере модернизации бизнес-процессов

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в ...

09.07.2024 В рамках ИННОПРОМа администрация Екатеринбурга и УБРиР подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. На международной выставке ИННОПРОМ-2024 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...

09.07.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях ИННОПРОМа подписал соглашения о дружбе и сотрудничестве с Челябинском и Ордосом

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В рамках международной выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал ...

Популярные новости
21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня14.06.2024В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда21.06.2024Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой21.06.2024Алексей Орлов: Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей
Архив новостей
Июль 2024 (295)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18