ММК будет внедрять новые цифровые сервисы с участием Ростелекома

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») и ПАО «Ростелеком» на площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов по внедрению современных цифровых решений и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.



«В современном мире использование цифровых решений становится ключевым фактором конкурентоспособности. Сотрудничество с «Ростелекомом» позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и BI-систем. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов», — подчеркнул П. Шиляев.



Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Планируются проекты в сфере разработки технических решений для снижения затрат и повышения энергоэффективности производства. Партнерство с компанией «Ростелеком» позволит ММК использовать передовые решения для повышения эффективности производства и оптимизации бизнес-процессов.