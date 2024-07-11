ММК будет внедрять новые цифровые сервисы с участием Ростелекома

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ПАО «Ростелеком» в ходе международной ...06.06.2024 ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о развитии цифровых технологий в девелопменте в рамках ПМЭФ
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. ГК «КОРТРОС» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком на ...15.09.2022 ММК подписал меморандум о сотрудничестве с Электронной торговой площадкой ГПБ
УрБК, Магнитогорск, 15.09.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписал меморандумом о сотрудничестве и ...29.05.2018 ФСК ЕЭС и «Ростелеком» подписали cоглашение о стратегическом сотрудничестве
УрБК, Москва, 29.05.2018. ФСК ЕЭС и «Ростелеком» на площадке Петербургского международного экономического форума ...18.10.2017 ММК откроет в «Сколково» исследовательский центр
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и Фонд развития центра разработки ...