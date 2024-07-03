В Екатеринбурге «квадрат» жилья в новостройках за четыре года подорожал на 84%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Екатеринбург занял пятое место рейтинга среди городов РФ по стоимости квадратного метра ...14.05.2024 «Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это ...14.05.2024 В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это ...28.03.2024 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке за I квартал выросла почти на 5%
УрБК, Челябинск, 28.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Челябинска составляет 125 тыс. ...27.03.2024 Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за I квартал выросла почти на 6%
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 147 ...