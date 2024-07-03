В Екатеринбурге «квадрат» жилья в новостройках за четыре года подорожал на 84%

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в июне 2024 года составила 152 тыс. руб. По сравнению с тем же периодом 2022 года (126 тыс. руб.) этот показатель вырос на 21%, 2020 года (83 тыс. руб.) — на 84%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Сильнее всего за четыре года строящееся жилье подорожало в Краснодаре и Омске (почти в три раза), а также в Самаре, Челябинске и Ростове-на-Дону (более чем в 2,5 раза).



Согласно исследованию, в Екатеринбурге средние темпы продаж жилья в новостройках в июне 2022 — июне 2024 года составили 2 тыс. 380 лотов в месяц, в июне 2020 — декабре 2021 года — 1 тыс. 920.



В целом по стране за четыре года действия программы льготной ипотеки по ней было выдано 1,5 млн кредитов почти на 6 трлн руб.