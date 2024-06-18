УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

Количество отдыхающих у водоемов под Екатеринбургом выросло в июне на 65%

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В июне свердловчане стали активнее посещать водоемы, расположенные под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба компании «МегаФон». В июне 2024 года количество отдыхающих там выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Самыми популярными водоемами в июне стали озера Таватуй, Шарташ, Балтым, Волчихинское водохранилище и Верх-Исетский пруд. При этом максимальный интерес к ним жители региона проявляют в выходные. К примеру, по данным сотового оператора, 15 июня на Таватуй приехало на 14% больше людей, чем в будни.

Объем интернет-трафика, израсходованного в вышеупомянутых местах, в июне вырос на 43%.

«Свердловчане и гости региона с большим удовольствием проводят время на озерах и водохранилищах недалеко от Екатеринбурга. Мы делаем все возможное, чтобы их отдых был запоминающимся и комфортным. По нашим замерам, средняя скорость передачи мобильных данных в наиболее популярных местах может достигать 30 Мбит/с», — отметил директор свердловского филиала «МегаФон» Алексей Женихов.

Ранее УрБК писал, что, по данным свердловского Роспотребнадзора, в регионе безопасных для купания водоемов нет. Кроме того, в этом году санитарные врачи не получили ни одной заявки от собственников зон рекреаций на предоставление санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.06.2024 Роспотребнадзор: В Свердловской области отсутствуют безопасные для купания водоемы

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Специалисты свердловского Роспотребнадзора установили, что в этом году в регионе нет ...

20.05.2024 «МегаФон»: Посещаемость абонентами Екатеринбургского зоопарка выросла в 2,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Количество абонентов «МегаФона», посетивших Екатеринбургский зоопарк, с начала 2024 ...

15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...

02.07.2021 «МегаФон» зафиксировал 30% рост потребления мобильных услуг абонентами Среднего Урала на озерах

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. «МегаФон» зафиксировал 30% рост потребления мобильных услуг на озерах, куда ...

02.06.2015 Компания «Мегафон» улучшила качество связи на популярных местах отдыха жителей Урала

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2015. Компания «Мегафон» улучшила качество связи на для отдыха жителей Урала. Так, на сегодня ...

Популярные новости
21.06.2024Свердловский облсуд оставил под стражей главу регионального филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина14.06.2024Центробанк отменил утренние торги на Мосбирже с 14 июня14.06.2024В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда21.06.2024Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой21.06.2024Алексей Орлов: Город должен быть удобным как для жителей, так и для гостей
Архив новостей
Июль 2024 (295)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18