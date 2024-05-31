Роспотребнадзор: В Свердловской области отсутствуют безопасные для купания водоемы

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 28 мая 2024 ...08.07.2022 С начала летнего сезона свердловский Роспотребнадзор не получил ни одной заявки на санэпидзаключение от владельцев пляжей
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. С начала летнего сезона никто из собственников или арендаторов пляжей не подавал заявки ...12.07.2013 В зонах купания Свердловской области 30% проб воды не соответствуют требованиям санитарных правил
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2013. На территории Свердловской области в 89,2% зон рекреаций на водных объектах не ...21.06.2013 Роспотребнадзор признал еще 6 водоемов Свердловской области непригодными для купания
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2013. На территории Свердловской области на 85 поверхностных водоемах (реки, озера, пруды, ...08.07.2011 Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в большинстве водоемов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2011. На территории Свердловской области для отдыха населения используется 117 зон рекреации ...