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Роспотребнадзор: В Свердловской области отсутствуют безопасные для купания водоемы

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Специалисты свердловского Роспотребнадзора установили, что в этом году в регионе нет безопасных для купания водоемов. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

При этом отмечается, что для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения специалисты регулярно мониторят качество воды на 95 водных объектах. Всего в этом сезоне было отобрано более 1,3 тыс. проб воды для проверки по различным показателям. Из них 156 не соответствуют требованиям СанПиН.

Кроме того, в этом году свердловский Роспотребнадзор не получил ни одной заявки от собственников зон рекреаций на получение санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты. Поэтому ни одного подобного документа выдано не было.
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