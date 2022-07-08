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В Свердловской области вода в большинстве водоемов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 28 мая 2024 года сделали 529 пробы воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели и 157 проб на паразитологические показатели, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, результат лабораторных исследований показал, что 80 (15,1%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 55 (10,3%) проб по микробиологическим показателям, шесть (3,8%) проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Кроме того, на пляжах отобрано и исследовано 455 проб почвы, 14 проб не соответствует установленным нормативам, что составляет 3,1%.

«За сезон 2024 года за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для целей купания, заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не поступали. Следовательно, ни одного санитарно-эпидемиологического заключения выдано не было», — пояснили в ведомстве.
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