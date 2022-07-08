В Свердловской области вода в большинстве водоемов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. С начала летнего сезона никто из собственников или арендаторов пляжей не подавал заявки ...07.07.2014 Роспотребнадзор: в Екатеринбурге 75% проб воды в зонах отдыха и купания не соответствуют санитарно-химическим нормам
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2014. Качество воды в зонах отдыха и купания горожан в купальный сезон 2014 года, по ...28.02.2014 Более четверти проб питьевой воды, взятых в Чкаловском районе Екатеринбурга в 2013 году, не соответствовали санитарным требованиям
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2014. За нарушения санитарных норм и правил к качеству питьевого водоснабжения в отношении ...06.07.2011 Роспотребнадзор: Большинство проб из водоемов Екатеринбурга не соответствует санитарным нормам
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2011. Службой Роспотребнадзора в Екатеринбурге в рамках социально-гигиенического мониторинга ...06.08.2010 В Екатеринбурге отсутствуют водоемы, вода в которых соответствует санитарно-гигиеническим нормативам
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2010. В Екатеринбурге отсутствуют водоемы, в которых вода в 100% случаев за весь период ...