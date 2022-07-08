В Свердловской области вода в большинстве водоемов не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам

С начала летнего сезона свердловский Роспотребнадзор не получил ни одной заявки на санэпидзаключение от владельцев пляжей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. С начала летнего сезона никто из собственников или арендаторов пляжей не подавал заявки ...