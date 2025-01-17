УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:43

В Свердловской области с начала 2025 года за нарушение санитарных норм воды выписаны штрафы на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.20. В Свердловской области с начала 2025 года за нарушение требований санитарного законодательства, предъявляемых к питьевой воде и питьевому водоснабжению, наложено 135 штрафов на сумму 1 млн 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также вынесено 12 предупреждений, в суд направлено 6 исков (все удовлетворены), а в органы местного самоуправления направлено 206 предложений о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства.

Также сообщается, что за отчетный период удельный вес проб питьевой воды, отобранной из распределительной водопроводной сети и соответствующих установленным гигиеническим нормативам в Свердловской области, составил: по санитарно-химическим показателям — 88,5%, по микробиологическим — 96,4% и по паразитологическим — 100%.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области подчеркивают, что надзор за питьевым водоснабжением населения региона, а также за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды является одним из приоритетных направлений в деятельности ведомства.
