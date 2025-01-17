В Свердловской области с начала 2025 года за нарушение санитарных норм воды выписаны штрафы на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Свердловский Роспотребнадзор за 2024 год наложил 182 штрафа на общую сумму 2,1 млн руб. ...

Свердловский Роспотребнадзор за год наложил 182 штрафа за нарушение качества питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. С начала 2024 года Свердловский Роспотребнадзор наложил 18 штрафов на сумму 1,6 млн ...

Свердловский Роспотребнадзор с начала года наложил 18 штрафов за нарушение качества воды

В Свердловской области 58,5 тыс. человек не обеспечены качественной питьевой водой

Около 6,5 млн рублей штрафов наложено на организации Свердловской области в 2013 году за нарушения требований к водоснабжению

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2014. В 2013 году в Свердловской области было проведено 624 проверки хозяйствующих ...