В Свердловской области с начала 2025 года за нарушение санитарных норм воды выписаны штрафы на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Свердловский Роспотребнадзор за 2024 год наложил 182 штрафа на общую сумму 2,1 млн руб. ...21.11.2024 Свердловский Роспотребнадзор с начала года наложил 18 штрафов за нарушение качества воды
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. С начала 2024 года Свердловский Роспотребнадзор наложил 18 штрафов на сумму 1,6 млн ...15.08.2018 В Свердловской области 58,5 тыс. человек не обеспечены качественной питьевой водой
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Свыше 58,5 тыс. жителей Свердловской области получают недоброкачественную питьевую воду ...07.03.2014 Около 6,5 млн рублей штрафов наложено на организации Свердловской области в 2013 году за нарушения требований к водоснабжению
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2014. В 2013 году в Свердловской области было проведено 624 проверки хозяйствующих ...31.07.2013 Треть свердловчан пьет условно доброкачественную воду
31,4% жителей Свердловской области пьет условно доброкачественную воду, 3,15% снабжены некачественной водой. В 2012 ...