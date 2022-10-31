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Свердловский Роспотребнадзор за год забраковал 3,6 тонны мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Сотрудники свердловского Управления Роспотребнадзора за прошлый год проверили 52 т мяса. Забраковано и изъято 3,6 т мясной продукции из-за несоответствия санитарным нормам и требованиям нормативных документов, сообщается на сайте ведомства.

За прошедший год было исследовано 4 тыс. 910 проб мясной продукции по микробиологическим показателям. Из них 299 проб с неудовлетворительными результатами. Взято 267 проб по санитарно-химическим показателям, где не выявлено неудовлетворительных результатов. Также осуществили проверку 725 проб по физико-химическим показателям, забраковано 77 проб, в том числе по критериям фальсификации — 30.

По словам специалистов, чаще всего подвергаются подделке колбасные и мясные консервы. В отношении всех хозяйствующих субъектов, которые допустили правонарушения, применены меры административного реагирования.

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