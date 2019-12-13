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Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальных отделов проинспектировали 3,1 т кондитерских изделий. Из них забраковано 0,2 т (7,2%).

Как сообщает пресс-служба ведомства, основная часть забраковок приходится на продукцию, реализуемую без сопроводительных документов, изготовленную с нарушением требований к маркировке.

«По микробиологическим показателям было исследовано 1627 проб, из них 140 проб (8,6%) — неудовлетворительные (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени S.aureus); по физико-химическим исследовано 240 проб, из них 23 пробы (9,6%) — неудовлетворительные (массовая доля влаги, массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество, массовая доля сорбиновой кислоты)», — говорится в сообщении.

За I полугодие 2023 года региональное Управление Роспотребнадзора проверило качество кондитерской продукции на 56 объектах, нарушения установлены на 26 из них (46,4%).

Отмечается, что сумма штрафов в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составила более 600 тыс. руб.
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