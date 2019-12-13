Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2019 года проинспектировали 10,37 т ...13.12.2019 В Свердловской области Роспотребнадзор за 9 месяцев забраковал 10% проверенных кондитерских изделий
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2019 года ...07.08.2019 Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверили ...27.04.2017 Почти 20% кондитерских изделий в Свердловской области не соответствуют нормам
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году проверили ...03.10.2016 За полгода Роспотребнадзор забраковал на Среднем Урале более 1 т кондитерской продукции
УрБК, Екатеринбург. 03.10.2016. По итогам I полугодия 2016 года управление Роспотребнадзора по Свердловской области ...