УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:04

Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества рыбной продукции более чем на трети проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 8,8 т рыбной продукции. Из них забраковано 0,77 т (8,7%).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в основном рыбная продукция браковалась из-за несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (массовая доля глазури).

За I полугодие 2023 года региональное Управление Роспотребнадзора проверило качество рыбной продукции на 129 объектах, нарушения установлены на 47 из них (36,4%).

Отмечается, что сумма штрафов в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составила более 980 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.07.2023 Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...

25.11.2022 Свердловский Роспотребнадзор в январе-сентябре забраковал 0,2 тонны проверенной рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года ...

09.02.2022 Свердловский Роспотребнадзор забраковал четверть проверенной рыбной продукции в регионе

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году проверило более 9,7 т ...

12.08.2021 Свердловский Роспотребнадзор забраковал за полгода четверть проверенной рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. За январь-июнь 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...

04.02.2021 В 2020 году свердловский Роспотребнадзор забраковал почти четверть проверенной рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 94,8 т рыбной ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (614)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18