Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества рыбной продукции более чем на трети проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 8,8 т рыбной продукции. Из них забраковано 0,77 т (8,7%).



Как сообщает пресс-служба ведомства, в основном рыбная продукция браковалась из-за несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (массовая доля глазури).



За I полугодие 2023 года региональное Управление Роспотребнадзора проверило качество рыбной продукции на 129 объектах, нарушения установлены на 47 из них (36,4%).



Отмечается, что сумма штрафов в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составила более 980 тыс. руб.