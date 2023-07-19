Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества рыбной продукции более чем на трети проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...25.11.2022 Свердловский Роспотребнадзор в январе-сентябре забраковал 0,2 тонны проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года ...09.02.2022 Свердловский Роспотребнадзор забраковал четверть проверенной рыбной продукции в регионе
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году проверило более 9,7 т ...12.08.2021 Свердловский Роспотребнадзор забраковал за полгода четверть проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. За январь-июнь 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...04.02.2021 В 2020 году свердловский Роспотребнадзор забраковал почти четверть проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 94,8 т рыбной ...