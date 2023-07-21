Свердловский Роспотребнадзор забраковал 11% проверенной в I полугодии хлебобулочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...05.12.2022 Сотрудники свердловского Роспотребнадзора за год забраковали 2,5% проверенной хлебобулочной продукции
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. За 2022 год специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проверили более 4 т ...25.11.2022 Свердловский Роспотребнадзор в январе-сентябре забраковал 0,2 тонны проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года ...20.09.2021 Свердловский Роспотребнадзор в I полугодии забраковал 12% проверенной мясной продукции
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. За I полугодие 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...28.03.2019 Роспотребнадзор в 2018 году оштрафовал свердловские компании на 2,3 млн рублей за производство и продажу некачественного хлеба
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2018 год проинспектировало 28,4 ...