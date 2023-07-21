Свердловский Роспотребнадзор забраковал 11% проверенной в I полугодии хлебобулочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 1,2 т хлебобулочной продукции. Из нее забраковали 131 кг (11,3%).



Как сообщает пресс-служба ведомства, в основном хлебобулочные изделия браковались из-за нарушения правил маркировки и отсутствия сопроводительных документов.



За I полугодие текущего года региональное Управление Роспотребнадзора проверило качество хлебобулочной продукции на 82 объектах. Нарушения установлены на 26 из них (31,7%).



Отмечается, что сумма штрафов в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составила более 300 тыс. руб.