Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2022 года ...28.10.2022 Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 4,8 тонны проверенной молочной продукции
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2022 года ...13.07.2022 Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали почти 5 тонн проверенной молочной продукции
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2022 года ...21.11.2019 Свердловский Роспотребнадзор с начала года забраковал 9,5 тонн рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 10 месяцев 2019 года ...31.10.2018 За 9 месяцев в Свердловской области Роспотребнадзор забраковал более 3 тонн молочной продукции
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. За 9 месяцев 2018 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...