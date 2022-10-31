Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 42,9 т молочной продукции. Из них забраковано 1,9 т (4,4%).



Как сообщает пресс-служба ведомства, за указанный период качество молочной продукции проверено на 355 объектах. Из них на 102 (28,7%) установлены нарушения. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота.



«Молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов и технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — говорится в сообщении.



По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составлен 51 протокол об административном правонарушении. В отношении виновных лиц вынесены штрафы на общую сумму более 1,6 млн руб.