Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 10% проверенной в 2023 году рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В январе-июне 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...25.11.2022 Свердловский Роспотребнадзор в январе-сентябре забраковал 0,2 тонны проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года ...12.08.2021 Свердловский Роспотребнадзор забраковал за полгода четверть проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. За январь-июнь 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...04.02.2021 В 2020 году свердловский Роспотребнадзор забраковал почти четверть проверенной рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 94,8 т рыбной ...19.12.2018 С начала года на Среднем Урале забраковали более 4 тонн рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. За 11 месяцев 2018 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...