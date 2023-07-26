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Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 10% проверенной в 2023 году рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2023 году проверили 12,9 т рыбной продукции, 1,3 т (10%) которой было забраковано.

Как сообщает пресс-служба ведомства причинами забраковки стали несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов, а также нарушения правил маркировки и фальсификации (превышения массовой доли ледяной глазури).

Отмечается, что несоответствующая продукция была изъята из оборота, а в отношении контролируемых лиц объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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