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Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году изъял из оборота более 50 партий алкогольной продукции

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году изъял из оборота более 50 партий алкогольной продукции. Одной из основных причин этого специалисты называют несоответствие продукции требованиям нормативных документов.

Всего в лабораториях было исследовано 12 проб алкогольной продукции, из них одна проба имела неудовлетворительные результаты по физико-химическим показателям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также в 2022 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 72 объекта, осуществляющих продажу алкогольной продукции. Нарушения были выявлены в деятельности 35 из них, что составило 48,6% от общего числа.

«Основные нарушения были связаны с реализацией алкогольной продукции без документов, подтверждающих ее качество и происхождение, без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, без лицензии. Другие нарушения — несоответствие продукции обязательным требованиям по показателям качества, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

Всего за год по результатам проверок было составлено 188 протоколов об административном правонарушении. Вынесено 204 постановления о привлечении виновных к административной ответственности, наложено штрафов на сумму более 1 млн руб.

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