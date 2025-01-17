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17.01.2025

Свердловский Роспотребнадзор за год наложил 182 штрафа за нарушение качества питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Свердловский Роспотребнадзор за 2024 год наложил 182 штрафа на общую сумму 2,1 млн руб. за нарушение требований санитарного законодательства, предъявляемых к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также за 2024 год ведомство за указанные нарушения вынесло 32 предупреждения, подало 25 исков в суд, направило в органы местного самоуправления 255 предложений.

Согласно результатам анализов качества за прошедший год, удельный вес проб питьевой водопроводной воды, соответствующих санитарно-химическим показателям составляет 87,3%, микробиологическим — 94,9%, паразитологическим — 100%.

Отмечается, что мероприятия в рамках нацпроекта «Чистая вода» позволили в 2024 году централизованно обеспечить качественной питьевой водой 85,39% населения области, против 84,42% в предыдущем году. Доля обеспеченного качественной водой городского населения составила 89,01% против 88,2% в 2023 году.
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