Свердловский Роспотребнадзор за год наложил 182 штрафа за нарушение качества питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. С начала 2024 года Свердловский Роспотребнадзор наложил 18 штрафов на сумму 1,6 млн ...04.03.2021 В Екатеринбурге качественной питьевой водой обеспечено 96,4% населения
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге в 2020 году на санитарно-химические показатели было исследовано 9 тыс. ...15.08.2018 В Свердловской области 58,5 тыс. человек не обеспечены качественной питьевой водой
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Свыше 58,5 тыс. жителей Свердловской области получают недоброкачественную питьевую воду ...31.07.2013 Треть свердловчан пьет условно доброкачественную воду
31,4% жителей Свердловской области пьет условно доброкачественную воду, 3,15% снабжены некачественной водой. В 2012 ...31.07.2013 Треть свердловчан пьет условно доброкачественную воду
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2013. 31,4% жителей Свердловской области пьет условно доброкачественную воду, 3,15% снабжены ...