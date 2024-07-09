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Вчера, 17:01

Брусника заключила договор о стратегическом партнерстве с УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Строительная компания Брусника заключила с Уральским федеральным университетом (УрФУ) соглашение о стратегическом партнерстве на полях выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба девелопера.

В рамках договоренности Брусника до осени оборудует коворкинг в институте строительства и архитектуры. Также девелопер планирует помочь университету реконструировать большой чертежный зал в главном корпусе.

«Мы намерены поощрять талантливых студентов и молодых ученых, поддерживать разработки в области интеллектуальной собственности и НИОКР. Коллаб с вузом даст возможность организовать целевое обучение, а также создать новые образовательные пространства и программы», — отметили в пресс-службе компании.

XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась 8 июля в Екатеринбурге на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие будет работать до 18.00 11 июля.

Страной — партнером форума выступили Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от этой страны вошло 188 представителей 44 компаний.
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