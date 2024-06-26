В ЦБ РФ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в июне

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...19.06.2024 Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года
УрБК, Москва, 19.06.2024. В июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с ...19.06.2024 Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года
В июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с маем 2024 года и составил ...16.02.2024 ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России
УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...11.10.2023 В ЦБ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в стране
УрБК, Москва, 11.10.2023. По оценкам Банка России, в августе-сентябре денежно-кредитные условия сдвигались в сторону ...