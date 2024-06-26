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Вчера, 16:44

В ЦБ РФ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в июне

УрБК, Москва, 10.07.2024. Денежно-кредитные условия в России, по оперативным данным, в июне 2024 года ужесточились по сравнению с маем. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Кроме того, в большинстве сегментов финансового рынка дополнительно выросли номинальные ставки. Реальные ставки обновили исторические максимумы, приблизившись к 8%, хотя также произошел рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Инфляционные ожидания же выросли на фоне сохранения высоких темпов увеличения цен, а также повышенной потребительской и инвестиционной активности в условиях ограниченного предложения.

Согласно данным регулятора, кредитная активность остается высокой, требуя поддержания жестких ДКУ в течение продолжительного периода для возвращения инфляции к цели. Годовые темпы роста денежных агрегатов сохраняются выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция находилась вблизи 4%.
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