В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 179 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 24 по 30 ...25.06.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 211 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 17 по 23 ...28.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 473 человека
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 мая ...22.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 мая ...14.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 340 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 мая ...