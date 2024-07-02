В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 179 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 июля COVID-19 заразились 179 человек (неделей ранее — 157).



Умер из-за коронавируса в указанный период один человек. Госпитализирован 21 свердловчанин.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, с 24 по 30 июня было выявлено 5 тыс. 948 случаев, а с 1 по 7 июля — 5 тыс. 847.