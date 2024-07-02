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Вчера, 15:41

В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 179 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 июля COVID-19 заразились 179 человек (неделей ранее — 157).

Умер из-за коронавируса в указанный период один человек. Госпитализирован 21 свердловчанин.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, с 24 по 30 июня было выявлено 5 тыс. 948 случаев, а с 1 по 7 июля — 5 тыс. 847.
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